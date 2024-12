De boekenwereld door op zoek naar vrede op aarde

Cultuur & boeken Leestips

”Vrede op aarde” zongen de engelen na de geboorte van Jezus, en dat was wat Hij deed en nog altijd doet: ons Zijn vrede geven. Maar Hij gaf, bij monde van Paulus, ook iedereen die in Hem gelooft de opdracht om het Evangelie van de vrede door de wereld te verspreiden. Talloze mannen en vrouwen hebben dat in de eeuwen die volgden ieder op hun eigen manier gedaan en daardoor hebben velen wereldwijd de vrede van God leren kennen.