Om de klimaatdoelen in de bouwsector te behalen zijn met name technische vaklui nodig. Dan gaat het om bijvoorbeeld monteurs die isolatie, zonnepanelen en warmtenetten kunnen aanleggen, maar ook ondersteunende beroepen zoals ontwerpers en vloerenleggers, mensen die advies geven over energie en duurzaamheidsmedewerkers bij gemeenten. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV in kaart gebracht.