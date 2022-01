Een aantal horecazaken in Utrecht gaat toch open, ondanks waarschuwingen van de gemeente dat er gehandhaafd wordt bij het overtreden van coronamaatregelen. „Het is genoeg geweest”, zegt Kim Tielemans, mede-eigenaar van Grand Café Lebowski, vlak bij de Dom in Utrecht. Ook restaurants Sanju Ramen en Gys op de Voorstraat zijn geopend. De horecaondernemers riskeren 4000 euro boete.