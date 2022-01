Unilever heeft eind vorig jaar een bod gedaan om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) over te nemen. Dat bevestigt het bedrijf na eerdere berichtgeving van de Britse krant The Times. Die meldde op basis van ingewijden dat het bod van zo’n 50 miljard pond, omgerekend ongeveer 60 miljard euro, werd afgewezen. De bestuursraden van GSK en van farmaceut Pfizer, dat een minderheidsbelang heeft in GSK, vonden het bod te laag.