De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft vrijdag dik 6 procent van zijn beurswaarde verloren. Beleggers konden de kwartaalupdate van de bank duidelijk niet waarderen. Met name de omzet van de bank viel lager uit dan verwacht. Volgens kenners is het tegenvallende bericht van de bank mogelijk ook een opmaat voor kwartaalberichten van andere bedrijven. Zeker doordat Wall Street gewend is geraakt aan recordwinsten.