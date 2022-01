Een 39-jarige verdachte van handel in harddrugs is vrijdag door de rechter-commissaris in ’s-Hertogenbosch voor twee weken in bewaring gesteld. De man uit Voorburg was dinsdag in Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid in 2019 bij een transport van ruim 440 kilo MDMA, de werkzame stof in XTC-pillen. De politie meldde indertijd dat de verdovende middelen een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro hadden.