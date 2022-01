Directeur Marjan Dol van uitvoerder Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is „ontzettend blij” met het extra geld dat beschikbaar komt voor de subsidieregeling waarbij Groningers 10.000 euro kunnen krijgen om hun woning te verbeteren of verduurzamen. In een reactie schrijft Dol dat dit „geweldig nieuws is voor iedereen die gebruik kan maken van deze subsidie”.