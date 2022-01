Russische hackersgroep ontmanteld op verzoek VS

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een criminele hackersgroep ontmanteld. De afpersers met gijzelsoftware van de bende REvil zijn volgens de Russische autoriteiten in een speciale operatie volledig uitgeschakeld. In heel het land zijn 25 huiszoekingen gedaan tijdens de operatie. De leden van de bende zijn gearresteerd. De Verenigde Staten zijn op de hoogte gebracht van de operatie tegen deze internetcriminelen, omdat Washington speciaal actie tegen REvil had gevraagd van de Russische regering.