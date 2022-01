Extra bestuurder naast in opspraak geraakte Fundatie-directeur

Naast directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle komt een tweede bestuurder te staan. Deze bestuurder zal samen met Keuning het „collegiaal” bestuur vormen en belast worden met de aandachtsgebieden personeel, organisatie en middelen. Dat is donderdag meegedeeld aan het personeel door de Raad van Toezicht. Die had onderzoek laten doen naar de relatie tussen de medewerkers en Keuning. Er waren klachten over het gedrag van de baas.