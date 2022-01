OM mag geen foto’s verdachten meer tonen in liquidatieproces

Het Openbaar Ministerie mag geen foto’s meer tonen van verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh, Eris genaamd. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. Het OM toonde de politiefoto’s vanaf dinsdag tijdens het requisitoir, waarin het bewijs tegen de in totaal negentien verdachten in de zaak uiteen wordt gezet. Justitie illustreerde dat betoog aan de hand van zogeheten visualisaties, waarin de foto’s van de verdachten waren opgenomen.