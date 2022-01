Uitzendkrachten krijgen nog steeds vaak geen transitievergoeding als ze hun baan zijn kwijtgeraakt, terwijl ze daar wel recht op hebben, meldt vakbond FNV. Het gaat soms om duizenden euro’s per persoon. In totaal schat de bond het bedrag dat nog uitgekeerd moet worden op minimaal 50 miljoen euro per jaar. In de praktijk „geven uitzendbureaus vaak niet thuis”, zegt de vakbond op basis van signalen.