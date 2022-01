De in financiële problemen verkerende cruisemaatschappij Genting is op de beurs in Hongkong ruwweg de helft van haar beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers schrokken donderdag namelijk van een melding dat het bedrijf mogelijk niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Ook diverse Chinese vastgoedbedrijven, waarover eveneens financiële zorgen bestaan, werden duidelijk lager gezet.