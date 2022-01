Beleggers hekelen onduidelijkheid rond apneuapparaten Philips

Beleggers eisen opheldering van Philips over de ernst van de problemen met bepaalde apparaten tegen slaapapneu van het zorgtechnologieconcern. De belangenvereniging European Investors-VEB is vooral bezorgd over het verschil in toon die de Amerikaanse toezichthouder FDA en Philips zelf aanslaan over de terugroepactie. Het beursgenoteerde Philips is fors minder waard geworden door de kwestie en dat zou te wijten zijn aan de ondoorzichtige communicatie van Philips, schrijft de beleggersclub.