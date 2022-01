Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het OMT om advies gevraagd over de quarantaineregels. Hij wil weten of de geldende regels nog passen nu de besmettelijkere omikronvariant oprukt. Het gevaar dreigt dat te veel mensen in quarantaine moeten en niet meer kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt waren van een besmet persoon. Hele sectoren kunnen vastlopen, waarschuwt de minister.