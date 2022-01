Gouda op ‘duurzame’ reislijst van The New York Times

Ga op reis naar Gouda als je de wereld wil veranderen, dat zegt The New York Times. De grote Amerikaanse krant publiceerde maandag een lijst van 52 plekken om heen te reizen als je „onderdeel wil zijn van de oplossing”. De krant doelt daarmee op massatoerisme en de invloed van reizen op klimaatverandering. Thierry van Vugt, wethouder van onder meer stadsmarketing en toerisme in Gouda, is enthousiast. „Gouda heeft heel wat te bieden.”