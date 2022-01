Regionale luchthavens zijn vaak geen aanjager van economische groei. Dat concluderen Felix Pot en Sierdjan Koster van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een studie. Volgens de economisch geografen is er wel een verband tussen luchtvaart en economische groei in algemene zin, maar bij kleinere luchthavens is dit vaak beperkt.