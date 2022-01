Wall Street beperkt schade na flinke daling aan begin handelsdag

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn wisselend gesloten na een tumultueuze handelsdag. Door aanhoudende rentevrees onder beleggers werden de grote beursgraadmeters aanzienlijk lager gezet, maar in het tweede deel van de handelsdag werd de schade alsnog beperkt. Techbeurs Nasdaq boog een verlies van 2,7 procent alsnog om in een kleine winst. Gamesbedrijf Zynga stond in de belangstelling omdat het overgenomen wordt door branchegenoot Take-Two Interactive.