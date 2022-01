Marita van den Heuvel (18) maakt in haar vrije tijd foto’s. Het liefst legt ze de bijzondere band tussen mens en dier vast. Ze probeert camera’s uit, ruilt

oudere in voor nieuwere via Marktplaats en volgt onlinecursussen. Op dit moment heeft ze veel vrije tijd, want de HEMA –waar ze werkt terwijl ze een vervolgopleiding doet– is dicht.