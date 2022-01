In het centrum van Geleen gaan zaterdag de winkels open, ook als de lockdown vrijdag wordt verlengd. Dat schrijven ondernemers op de Facebookpagina winkelen in Geleen, de informatiepagina voor het centrum van de Limburgse stad. „Het is voor ons essentieel om nu open te gaan”, aldus de winkeliers, „anders zijn we voor altijd gesloten.”