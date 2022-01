Twee weken geleden deed ik op deze plek de voorspelling dat Libanon in 2022 veel in het nieuws zou komen, en niet op een positieve manier. Nu hoef je voor die voorspelling niet echt een profeet te zijn, want wat er in Libanon gebeurt, is simpelweg de optelsom van jarenlang wanbestuur en sektarische vriendjespolitiek.