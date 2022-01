Er ligt een „forse discussie” over de salarissen van militairen, zegt de nieuwe staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie. De kersverse bewindsman van VVD-huize noemt het overleg met bonden over een nieuw CAO „zeker een prioriteit”. Het overleg tussen Defensie en de bonden over een nieuwe arbeidsovereenkomst is begin december geklapt