Vastgoedbedrijf Shimao stijgt in Hongkong, Japanse beurs gesloten

Het Chinese vastgoedbedrijf Shimao toonde maandag wat herstel op de beurs in Hongkong, na de zware verliesbeurt op vrijdag. Volgens Chinese media heeft de noodlijdende projectontwikkelaar al zijn vastgoedprojecten te koop gezet. Beleggers verwerkten daarnaast nog het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, dat voor verliezen zorgde op Wall Street. In Japan was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.