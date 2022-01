Aung San Suu Kyi krijgt vier jaar extra celstraf

Ex-regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft in Myanmar vier jaar extra celstraf gekregen, volgens bronnen van de persbureaus Reuters en AFP. Zij kreeg de straf voor meerdere vergrijpen, waaronder het bezit van walkietalkies waarvoor zij geen vergunning bezat. In december kreeg ze ook al vier jaar cel, voor opruiing tegen het leger en het overtreden van de coronaregels. Maar die straf werd later gehalveerd. Ook werd toen bij nader inzien bepaald dat zij die straf in huisarrest mag uitzitten.