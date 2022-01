De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zich de woede van Moskou op de hals gehaald door op te merken dat Russische hulp een prijs kan hebben. „Als Russen in je huis zijn, kan het soms moeilijk zijn om ze weer weg te krijgen”, zei minister Antony Blinken over situatie in Kazachstan. Een „lompe” opmerking, reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.