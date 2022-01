Drie witte Amerikanen zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery in de Amerikaanse staat Georgia begin 2020. Het drietal achtervolgde Arbery in pick-ups en schoot hem van dichtbij dood met een jachtgeweer. De zaak leidde tot veel ophef in de Verenigde Staten nadat beelden ervan op sociale media waren verschenen. Afgelopen november werden de drie schuldig bevonden.