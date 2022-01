China roept de banken in het land op om de kredietverlening aan de geplaagde vastgoedsector op te voeren in het eerste kwartaal. Ook schort Beijing een belangrijke schuldbeperking voor de vastgoedbedrijven op zodat ze meer geld kunnen lenen voor overnames en fusies. Kenners zien hierin een signaal dat de autoriteiten steeds bezorgder worden over de liquiditeitscrisis in de vastgoedsector.