De familie van de doodgereden motoragent Arno de Korte (47) is er volgens hun letselschadeadvocaat van overtuigd dat trucker Willem M. (46) de politieman heeft vermoord. Na het zien van beelden van de fatale aanrijding, geregistreerd door verkeerscamera’s in de Rotterdamse Waalhaven, menen de moeder en dochter van De Korte en hun advocaat dat geen sprake is van een ongeval.