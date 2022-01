In de winter spelen kinderen tot twaalf jaar gemiddeld acht uur per week buiten. Bijna de helft van de kinderen gaat minder dan vijf uur per week naar buiten. Dat was voor IVN Natuureducatie reden om een speciaal winters buitenspeelprogramma voor kinderopvanglocaties en buitenschoolse opvang te ontwikkelen. Hartje Winter, zoals het programma heet, gaat maandag van start op ruim 3700 kinderopvanglocaties.