De cao-lonen in Nederland zijn vorig jaar niet zo sterk gestegen als in 2020. Vooral bij bedrijven die zwaar getroffen werden door de coronacrisis, gingen werknemers er niet zoveel op vooruit. Daarbij valt de toename van de lonen in het niet bij de prijsstijgingen waarmee consumenten de laatste tijd te maken hebben, tot grote onvrede van onder meer vakbond FNV.