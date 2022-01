Een ouderencomplex in Weesp is dinsdag ontruimd vanwege brand in een van de zestig appartementen. Een van de bewoners is met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Datzelfde geldt voor vier anderen die rook inademden. Zeker vijftien woningen zijn dusdanig beschadigd dat de bewoners vanavond nog niet terug kunnen, zegt een brandweerwoordvoerder.