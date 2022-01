De politie heeft dinsdagochtend een man van 35 jaar en een vrouw van 61 jaar opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Andy de Heus. De man werd aangehouden in de Penitentiaire Inrichting in Roermond, waar hij vastzit. De vrouw werd aangehouden in Sittard, zij was in 2016 al een keer eerder aangehouden in deze zaak. Zij is sindsdien vrijgelaten, maar wel verdachte gebleven.