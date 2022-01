Theranos-oprichter Holmes schuldig bevonden in fraudezaak

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, is maandag (lokale tijd) door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan vier van de elf aanklachten in de fraudezaak tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten. Ze werd vrijgesproken van vier van de aanklachten tegen haar.