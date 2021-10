Theranos-proces: winkelketens hebben apparaat nooit getest

De grote Amerikaanse winkelketens Walgreens en Safeway deden uitgebreid onderzoek toen ze in 2010 met de bloedteststart-up Theranos in zee wilden gaan. Maar ze sloegen een essentieel onderdeel over: het testen van het daadwerkelijke apparaat waarmee Theranos beloofde tweehonderd bloedtesten uit te kunnen voeren. Daarover zijn documenten gepresenteerd in de strafzaak tegen Theranos-oprichter Elizabeth Holmes, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.