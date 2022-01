KLM was afgelopen jaar de veiligste luchtvaartmaatschappij van Europa, stellen experts van het Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC). Wereldwijd moet het Nederlandse bedrijf alleen Emirates voor zich dulden. Dat bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten was in het jaarlijkse onderzoek ook het jaar ervoor het veiligste.