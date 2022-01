Euro viert twintig bewogen jaren

Eenheidsmunt euro viert op nieuwjaarsdag zijn twintigste verjaardag. De munt werd op 1 januari 2002 in omloop gebracht. De invoering ervan leidde vrijwel direct tot discussies over de gevolgen ervan voor de prijzen, maar ook over hoe de biljetten en de munten eruit moesten zien. Wel mochten landen van de eurozone de achterkanten van de munten zelf ontwerpen. De voorkant was overal hetzelfde. De euro werd formeel al op 1 januari 1999 geïntroduceerd, maar de eerste jaren werd de munt alleen als rekenmunt gebruikt.