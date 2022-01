De hulpdiensten in Den Haag hebben het in oudejaarsnacht druk met blussen van brandjes, maar de situatie is „zeer beheersbaar”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. „Vooral in het eerste uur van het nieuwe jaar moesten op sommige plekken auto’s, scooters en vuilnisbakken het ontgelden”, aldus de woordvoerder.