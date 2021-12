De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag in een rustige oudejaarssessie licht lager de handel uitgegaan. Daarmee kwam een einde aan een sterk beursjaar, waarin de belangrijkste graadmeters op Wall Street flink omhooggingen. Vooral bedrijven uit de energie- en vastgoedsector waren in trek, en ook techbedrijven als Google-moederbedrijf Alphabet, Apple en Tesla werden flink meer waard.