Máxima Medisch Centrum in Eindhoven meldt dat mogelijk vertrouwelijke gegevens van patiënten in verkeerde handen terecht zijn gekomen. De betrokken patiënten zijn meteen persoonlijk ingelicht, meldt het ziekenhuis op zijn website. Daarnaast is het mogelijke datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.