De Zuid-Koreaanse oud-president Park Geun-hye is vrijgelaten nadat ze vijf jaar celstraf had uitgezeten van haar 20-jarige straf vanwege corruptie. De huidige president Moon Jae-in gaf Park clementie vanwege haar slechte gezondheidstoestand. Park blijft voorlopig in het ziekenhuis, waar ze al een maand ligt.