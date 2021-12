De Belgische autoriteiten houden rekening met dodelijke slachtoffers na de explosie in een flat in Turnhout, een gemeente aan de grens met Nederland. „We missen nog vier mensen”, zei burgemeester Paul Van Miert volgens Het Laatste Nieuws. „Dat is dus zonder de dame die we volop aan het bevrijden zijn en zonder de persoon die eerder naar het ziekenhuis werd gebracht.”