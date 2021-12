Burgemeester Jos Wienen van de gemeente Haarlem heeft de Stella-Maris Bar & Lounge aan de Kleine Houtweg voor drie maanden gesloten omdat het horecabedrijf in strijd met de coronaregels open was. De gemeente Haarlem meldt in een persbericht dat de eigenaar niet wilde meewerken aan de controle door toezichthouders. Ook zou de eigenaar zich dreigend richting toezichthouders hebben opgesteld.