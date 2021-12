ING: meeste rendement voor beleggers in 2022 uit IT-aandelen

Particuliere beleggers verwachten komend jaar het meeste rendement te behalen uit aandelen in de IT-sector. Dit soort aandelen deden het in 2020 al heel goed en deze trend werd dit jaar doorgezet, meldt ING in zijn maandelijkse BeleggingsBarometer. Volgens de graadmeter die de stemming van Nederlandse beleggers peilt zijn beleggers verder niet heel positief over het komende beursjaar. Dat noemen ze „volatiel”, onder meer vanwege de inflatie en de voortdurende coronacrisis.