Terugblik noodweer Leersum: „Kijk je bij oud gereformeerde gemeente?”

Als ik hoor van een calamiteit, heb ik de onhebbelijke neiging te veranderen in één brok onrust. Zeker bij nieuws over extreem weer. Kantelende vrachtwagens door een bulderende storm? Ondergestroomde rivierdorpen door hoog water? Smeltend asfalt door verzengende hitte? Ik wil er reportages over schrijven. De hort op. Verse verhalen van gedupeerden optekenen. Zulke klussen zijn wat mij betreft de jus van de journalistiek.