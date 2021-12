Een man die in het bezit was van verschillende wapens en wordt gelinkt aan de verboden motorclub No Surrender MC, is woensdagochtend opgepakt in een woning in Vlijmen. In het huis in de Noord-Brabantse plaats vond de politie een koffer met munitie. In het huis van de 32-jarige man uit Den Bosch werden verschillende wapens en drugs gevonden.