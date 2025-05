Helft van adviezen over kosten van regels (deels) opgevolgd

Het kabinet-Schoof wil dat de ‘regeldruk’, oftewel de kosten van regels, afneemt. Minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer (BBB) heeft een adviesgroep bijvoorbeeld gevraagd om overbodige regels in de bouw in kaart te brengen.

ATR kijkt onder meer of het nut van nieuwe wetten in verhouding staat tot het geld en de moeite die het kost om eraan te voldoen. De adviezen waren vorig jaar iets positiever dan het jaar daarvoor. In totaal kreeg 45 procent het oordeel ‘niet indienen’ of ‘niet indienen, tenzij’. In 2023 was dat 60 procent.

Voor het eerst heeft ATR ook gekeken in hoeverre ministeries gehoor geven aan deze kritiek. Daarvoor onderzocht het adviescollege ongeveer duizend adviespunten uit honderden adviezen. Ministeries komen überhaupt niet meer terug op een op de vijf adviespunten, kwam daar onder meer uit. Bij nog eens 20 procent volgen de ministeries punten niet op, maar leggen ze wel uit waarom niet.