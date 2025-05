Trouwen op gemeentehuis bijna overal duurder dan jaar eerder

De tarieven voor een huwelijksceremonie op het gemeentehuis verschillen sterk per gemeente. Zo betaal je in Leeuwarden het meest, ruim 1070 euro. In het Friese Harlingen, in dezelfde provincie, betaal je minder dan 250 euro. In de Limburgse gemeente Voerendaal betaal je het minst: hier kun je al voor 236 euro trouwen.

De vrijdag is een populaire dag om te trouwen, daarvoor betaal je dus vaak meer dan op doordeweekse dagen. In Delft betaal je bijvoorbeeld iets meer dan 500 euro om doordeweeks te trouwen, terwijl je voor een bruiloft op vrijdag ongeveer 690 euro betaalt. In het weekend schiet de prijs verder omhoog. Aan een ceremonie op zondag hangt in dezelfde gemeente een prijskaartje van ruim 2300 euro.

Sinds 1897 is er een wet die gemeenten verplicht tot het aanbieden van een gratis huwelijk. In alle gemeenten is het dus mogelijk om gratis te trouwen, maar door de populariteit hiervan en de beperkte tijdslots zijn de wachttijden lang.