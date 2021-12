Negen jaar jong was Nurefşan Teke. Samen met haar moeder was ze op een boot onderweg naar Griekenland, het land waar haar vader al eerder naartoe was gevlucht. Hoe lang zou ze hem hebben gemist? En welke dromen zou ze hebben gehad? Had ze juf willen worden of tandarts, stewardess of advocaat? Ik weet het niet. En ik kan het haar niet meer vragen, want de boot waarop ze zat, is gekapseisd en Nurefşan is verdronken.