De Volksbank mag de bankrekeningen van een ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een bodemprocedure. De bank beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde geven en geen belastingaangifte wilde doen in de Verenigde Staten en zo belasting zou ontduiken. In een kort geding, een jaar geleden, kreeg de bank nog gelijk.