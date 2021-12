In een sportschool in Apeldoorn heeft vrijdagavond een grote uitslaande brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere blus-eenheden en een hoogwerker uit richting het pand aan de Gijsbrechtgaarde. Iets na middernacht maakte de brandweer bekend dat zij de brand onder controle had. Er zijn geen berichten over slachtoffers.