De Amerikaanse regering heft de reisbeperkingen op die sinds eind vorige maand zijn ingesteld voor acht landen in zuidelijk Afrika. Het Witte Huis nam destijds deze maatregelen uit vrees voor de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in het zuiden van Afrika. Nederland heeft donderdag het vliegverbod voor landen in die regio opgeheven.